Der Spiegel: экс-глава BND Ханнинг готовил доклад для разведки Азербайджана
Бывший глава Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Август Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже, мог готовить аналитический доклад для азербайджанской разведки. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на материалы расследования.
По данным издания, Ханнинг получил секретные документы через своего бывшего руководителя аппарата в BND и использовал их при подготовке аналитического материала. Федеральная прокуратура Германии считает, что впоследствии документ должен был попасть к сотруднику иностранной разведки.
Предполагаемым заказчиком, по информации Der Spiegel, был сотрудник азербайджанской разведки. При этом следствие пока не установило, был ли подготовленный анализ фактически передан ему. Связи Ханнинга с Азербайджаном при этом не скрывались: после ухода из BND он входил в правление Германо-азербайджанского форума.
6 октября Ханнинга задержали в Германии по подозрению в передаче секретной информации иностранным спецслужбам. Следствие подозревает Ханнинга в шпионаже, добывании государственной тайны и покушении на государственную измену. Вместе с ним был задержан бывший помощник Манфред Д., которого обвиняют в пособничестве. По данным прокуратуры, в 2010 г. Манфред Д. и Ханнинг договорились о регулярной передаче разведывательной информации за вознаграждение. За несколько лет бывший помощник якобы передал Ханнингу около 2000 документов, многие из которых содержали секретные сведения для внутреннего использования BND. Следствие также считает, что Ханнинг использовал полученные данные в частной консалтинговой деятельности.
Ханнинг возглавлял Федеральную разведывательную службу Германии (BND) с 1998 по 2005 г. После ухода из разведки он перешел в Федеральное министерство внутренних дел, где до 2009 г. занимал должность статс-секретаря. Позднее Ханнинг работал в частном секторе, в том числе занимался консультированием в сфере безопасности.