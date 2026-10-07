Собянин поздравил Путина с днем рождения

По словам мэра, с именем российского лидера навсегда связаны крупнейшие достижения в укреплении суверенитета, безопасности, развитии экономики и социальной сферы, а также повышении качества жизни граждан. Собянин пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо России.