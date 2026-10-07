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Собянин поздравил Путина с днем рождения

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил президента России Владимира Путина с 74-летием. Текст поздравления глава города опубликовал в своем Telegram-канале.

«Глубоко благодарен вам за постоянное внимание к делам и заботам Москвы, неоценимый вклад в ее развитие», – написал Собянин.

По словам мэра, с именем российского лидера навсегда связаны крупнейшие достижения в укреплении суверенитета, безопасности, развитии экономики и социальной сферы, а также повышении качества жизни граждан. Собянин пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо России.

7 октября Путин отмечает 74-летие. Его также поздравили председатель Госдумы Вячеслав Володин, патриарх Кирилл, президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель правящей партии Республики Сербской «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес, председатель КНДР Ким Чен Ын и др.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер проведет день рождения за рабочими делами. Он уточнил, что у Путина запланированы международные телефонные переговоры, а также ряд мероприятий.

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