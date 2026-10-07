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Володин поздравил Путина с днем рождения

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Глава государства 7 октября отмечает 74-летие.

Володин заявил, что в 1990-е гг. Россия находилась «на грани существования», а после прихода Путина к власти ситуация изменилась. «Путин спас Россию от разрушения, вернул уважение к нашему государству, сделал его сильным», – написал председатель Госдумы.

По словам Володина, президент создал эффективные политическую систему и экономическую модель, благодаря которым страна преодолевает возникающие вызовы. «Ваши победы – победы России», – обратился он к Путину. Спикер Госдумы также пожелал президенту исполнения его планов и желаний.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что свой день рождения глава государства проведет за рабочими делами. В графике Путина запланирована серия международных телефонных разговоров и другие мероприятия.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее рассказал о поздравительных телеграммах от зарубежных лидеров, в том числе от председателя КНР Си Цзиньпина. 7 октября Путина также поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын.

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