ANSA: военный комитет НАТО прибыл на Украину
Военный комитет НАТО прибыл с официальным визитом в Киев. Об этом пишет итальянское агентство ANSA со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.
Отмечается, что делегацию возглавил адмирал Джузеппе Каво Драгоне, которого пригласил лично главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. Как уточнило ANSA, основная роль комитета НАТО заключается в предоставлении рекомендаций и консультаций по вопросам военной политики и стратегии.
6 октября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не обсуждается, поскольку главная задача сейчас состоит в прекращении конфликта между Москвой и Киевом. По словам госсекретаря, сейчас ситуация на Украине развивается не в сторону завершения конфликта.
4 августа посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Киев никогда не станет членом НАТО. Он также заявил, что Украине придется еще долгие годы переходить на стандарты НАТО, чтобы достичь уровня, который позволит хотя бы наполовину приблизиться к возможностям России.