ANSA: военный комитет НАТО прибыл на Украину

4 августа посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Киев никогда не станет членом НАТО. Он также заявил, что Украине придется еще долгие годы переходить на стандарты НАТО, чтобы достичь уровня, который позволит хотя бы наполовину приблизиться к возможностям России.