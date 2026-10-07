Токаев встретился с новым президентом Шахматной федерации Турловым
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с гендиректором Freedom Holding Тимуром Турловым, избранным главой Международной шахматной организации (FIDE). Об этом сообщили в администрации казахстанского лидера.
Токаев поздравил Турлова с избранием и обсудил с ним развитие Федерации шахмат Казахстана, которую бизнесмен возглавляет с 2022 г. Отдельно стороны обсудили «усиление подготовки сборных команд, создание эффективной системы поиска и подготовки молодых талантов, продвижения шахмат в системе образования и развития шахматной инфраструктуры в регионах», говорится в сообщении.
Кроме того, президент Казахстана отметил «важность укрепления сотрудничества национальной федерации с FIDE», в том числе в вопросах повышения квалификации тренеров и арбитров, а также проведения в Казахстане крупных международных шахматных соревнований и др.
Турлова избрали президентом FIDE в конце сентября. 38-летний бизнесмен победил во втором туре и получил 110 голосов, он стал вторым по молодости президентом FIDE. На посту главы FIDE Турлов сменил Аркадия Дворковича, который попал под санкции ЕС в июле.
Сейчас Турлов – гражданин Казахстана. Международная фингруппа Freedom Holding в 2023 г. продала российские активы. 1 октября Генпрокуратура России направила иск к гендиректору компании Freedom Holding.