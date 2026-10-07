Кадырова наградили знаком «Почетный архитектор России»

Кадыров награжден знаком за «значительный вклад в развитие архитектурной отрасли и градостроительства» России и Чечни. Вручение прошло во время открытия бульвара имени Ахмата-Хаджи Кадырова в районе имени Путина в Грозном. Награда была передана вице-премьером Маратом Хуснуллиным.