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Главная / Политика /

Кадырова наградили знаком «Почетный архитектор России»

Антон Потоков

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный архитектор России». Об этом сообщило издание «Чечня сегодня».

Кадыров награжден знаком за «значительный вклад в развитие архитектурной отрасли и градостроительства» России и Чечни. Вручение прошло во время открытия бульвара имени Ахмата-Хаджи Кадырова в районе имени Путина в Грозном. Награда была передана вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

В сентябре Кадырова переизбрали на пост главы Чечни. По официальным данным ЦИК РФ, до 100% голосов ему не хватило 0,15 процентного пункта. Таким образом, Кадыров побил собственный рекорд 2021 г., когда получил 99,7% голосов избирателей.

Он принес присягу на русском и чеченском языках 5 октября. На церемонии его сопровождал 18-летний сын Адам Кадыров, который также является помощником главы республики и секретарем Совета безопасности Чечни.

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