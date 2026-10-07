Кадырова наградили знаком «Почетный архитектор России»
Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный архитектор России». Об этом сообщило издание «Чечня сегодня».
Кадыров награжден знаком за «значительный вклад в развитие архитектурной отрасли и градостроительства» России и Чечни. Вручение прошло во время открытия бульвара имени Ахмата-Хаджи Кадырова в районе имени Путина в Грозном. Награда была передана вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
В сентябре Кадырова переизбрали на пост главы Чечни. По официальным данным ЦИК РФ, до 100% голосов ему не хватило 0,15 процентного пункта. Таким образом, Кадыров побил собственный рекорд 2021 г., когда получил 99,7% голосов избирателей.
Он принес присягу на русском и чеченском языках 5 октября. На церемонии его сопровождал 18-летний сын Адам Кадыров, который также является помощником главы республики и секретарем Совета безопасности Чечни.