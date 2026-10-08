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Bloomberg: Китай по ошибке получил детали американского истребителя F-35

Инна Шульгина

Китай заполучил запчасти американского истребителя F-35 после того, как сотрудник United Parcel Service пропустил электронное письмо с предупреждением не отправлять груз через Гонконг. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

В письме от компании-экспедитора DSV A/S было сказано, что детали – фонарь кабины F-35 и дверь оружейного отсека, покрытые радиопоглощающим материалом, – не должны проходить транзитом через определенные страны в соответствии с Международными правилами торговли оружием США. Эти правила отчасти призваны не допустить попадания секретных американских вооружений в руки противников США.

Предполагалось, что партия деталей для военных самолетов будет доставлена в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань – оборонные партнеры США. По словам собеседника агентства, груз задержался в пути из Австралии и был по ошибке отправлен через Гонконг в попытке ускорить доставку. По данным Bloomberg, из-за ряда ошибок Китай мог получить доступ к некоторым из самых секретных военных технологий США.

7 октября директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин сообщал «Ведомостям», что в отношениях США и Китая наступила «ограниченная разрядка». По словам Кашина, американская сторона считает, что эта разрядка продлится месяцы. В Пекине при этом уверены, что время работает на Китай, поэтому руководство КНР надеется, что частичная деэскалация продлится годы: любое решительное столкновение с США китайцам лучше оттянуть. По словам Кашина, в целом развитие двусторонних отношений идет «непросто и тяжело» и даже внешне грандиозный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США обернулся только экономическим перемирием сроком всего на два месяца.

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