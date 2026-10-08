Bloomberg: Китай по ошибке получил детали американского истребителя F-35

7 октября директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин сообщал «Ведомостям», что в отношениях США и Китая наступила «ограниченная разрядка». По словам Кашина, американская сторона считает, что эта разрядка продлится месяцы. В Пекине при этом уверены, что время работает на Китай, поэтому руководство КНР надеется, что частичная деэскалация продлится годы: любое решительное столкновение с США китайцам лучше оттянуть. По словам Кашина, в целом развитие двусторонних отношений идет «непросто и тяжело» и даже внешне грандиозный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США обернулся только экономическим перемирием сроком всего на два месяца.