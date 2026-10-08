Два летевших в Саудовскую Аравию самолета экстренно вернулись в Стамбул

6 октября хуситы заявили об ударах баллистическими и крылатыми ракетами и беспилотниками по ряду объектов в Саудовской Аравии. Целями, по словам представителя движения Яхьи Сари, стали международный аэропорт короля Халида в Эр-Рияде, НПЗ Saudi Aramco в Рабиге, аэропорт «Абха», база «Хамис-Мушайт» и другие объекты. Хуситы назвали атаки ответом на удары Саудовской Аравии по Сане и нескольким провинциям Йемена.