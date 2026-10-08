Два летевших в Саудовскую Аравию самолета экстренно вернулись в Стамбул
Самолеты турецких авиакомпаний, летевшие из Стамбула в Эр-Рияд, вернулись в аэропорты вылета в ночь на 8 октября. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на два стамбульских аэропорта.
Речь, в частности, идет о рейсах TK246 и TK140 Turkish Airlines. Первый развернулся через 35 минут после вылета, второй – через два часа, уже находясь на севере Саудовской Аравии.
Рейс авиакомпании AJetVF213 AJet вернулся через 50 минут, а запланированный на 00:25 мск рейс Pegasus перенесли на 05:15 мск. При этом самолет саудовской Flynas приземлился в Эр-Рияде по расписанию.
6 октября хуситы заявили об ударах баллистическими и крылатыми ракетами и беспилотниками по ряду объектов в Саудовской Аравии. Целями, по словам представителя движения Яхьи Сари, стали международный аэропорт короля Халида в Эр-Рияде, НПЗ Saudi Aramco в Рабиге, аэропорт «Абха», база «Хамис-Мушайт» и другие объекты. Хуситы назвали атаки ответом на удары Саудовской Аравии по Сане и нескольким провинциям Йемена.