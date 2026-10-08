МИД: Россия вышла из Рамсарской конвенции из-за попыток Запада давить на Москву
Россия вышла из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях в декабре 2025 г. из-за попыток Запада использовать конвенцию для давления на Москву в связи со спецоперацией на Украине. Об этом замглавы МИД РФ Александр Алимов сообщил «РИА Новости».
По его словам, призывы соблюдать круг ведения конвенции сталкивались с саботажем. Алимов подчеркнул, что в таких условиях инструменты конвенции не могли использоваться для охраны угодий в России. Выход не помешает стране обеспечивать их защиту и устойчивое использование.
Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях была принята в Иране в 1971 г. Она обязывает страны охранять такие угодья и водоплавающих птиц. Часть угодий, закрепленных за Украиной, после референдумов 2014 и 2022 гг. находится на территории России. Россия покинула конвенцию 21 декабря 2025 г.