Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях была принята в Иране в 1971 г. Она обязывает страны охранять такие угодья и водоплавающих птиц. Часть угодий, закрепленных за Украиной, после референдумов 2014 и 2022 гг. находится на территории России. Россия покинула конвенцию 21 декабря 2025 г.