Генпрокуратура запросила выдачу девяти представителей МУС
Генпрокуратура России направила в министерство юстиции и безопасности Нидерландов, а также в ряд других стран запросы о заключении под стражу и выдаче девяти представителей Международного уголовного суда (МУС), заочно осужденных в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет о прокуроре МУС Кариме Хане, председателе суда Петре Юзефе Хофманьском, первом вице-председателе Каррансе Лус дель Кармен Ибаньесе, а также судьях Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтале, Серхио Херардо Угальде Годинесе, Бертраме Шмитте, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу и Хайкеле Бене Махфуде.