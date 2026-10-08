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Генпрокуратура запросила выдачу девяти представителей МУС

Татьяна Мозолевская

Генпрокуратура России направила в министерство юстиции и безопасности Нидерландов, а также в ряд других стран запросы о заключении под стражу и выдаче девяти представителей Международного уголовного суда (МУС), заочно осужденных в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о прокуроре МУС Кариме Хане, председателе суда Петре Юзефе Хофманьском, первом вице-председателе Каррансе Лус дель Кармен Ибаньесе, а также судьях Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтале, Серхио Херардо Угальде Годинесе, Бертраме Шмитте, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу и Хайкеле Бене Махфуде.

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