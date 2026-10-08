Генпрокуратура запросила выдачу девяти представителей МУС

Генпрокуратура России направила в министерство юстиции и безопасности Нидерландов, а также в ряд других стран запросы о заключении под стражу и выдаче девяти представителей Международного уголовного суда (МУС), заочно осужденных в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.