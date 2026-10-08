Захарова: Россия не вмешивается в чужие выборы, в отличие от Запада

«Это не наш стиль, в отличие от западных политических элит, которые, не стесняясь, грубо, причем на глазах у всего мира, вторгаются в предвыборные кампании», – подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС). Таким образом она ответила на обвинения главы МИД Италии Антонио Таяни, заявившего о якобы возможном вмешательстве России в выборы в стране.