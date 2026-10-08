Захарова: Россия не вмешивается в чужие выборы, в отличие от Запада
Россия не вмешивается в выборы других государств, в отличие от западных стран. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это не наш стиль, в отличие от западных политических элит, которые, не стесняясь, грубо, причем на глазах у всего мира, вторгаются в предвыборные кампании», – подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС). Таким образом она ответила на обвинения главы МИД Италии Антонио Таяни, заявившего о якобы возможном вмешательстве России в выборы в стране.
По ее словам, Запад оказывает прямое политическое давление в отношении «интересующих его государств», чувствуя себя абсолютно свободным. Захарова отметила, что западные страны ничего не сковывает при моделировании политических процессов в суверенных странах.
5 октября Захарова сообщила, что системы спутниковой связи, подобные Starlink, все активнее используются для вмешательства во внутренние дела государств. Дипломат напомнила, что Иран предоставлял доказательства использования незаконно ввезенных терминалов Starlink для координации протестов в 2022 г. По ее словам, с тех пор более десяти государств пострадали от незаконного использования таких систем.
19 сентября Захарова прокомментировала призыв главы Евродипломатии Каи Каллас не признавать итоги выборов в России. Она заявила, что Каллас не признают в странах Евросоюза.