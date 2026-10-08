В Токио в ДТП попал автомобиль с номерами российского посольства
В Токио произошло ДТП с участием, предположительно, легковой машины посольства РФ в Японии, сообщило агентство Kyodo.
ДТП произошло около 17:30 по местному времени (11:30 по мск) в центре города. Одна из машин с номерами российского дипведомства врезалась в гражданскую легковую машину, когда та выезжала с территории министерства иностранных дел Японии.
По данным полиции, незначительные травмы получили четыре человека. В автомобиле с дипломатическими номерами находилась 30-летняя женщина, в другом – трое мужчин в возрасте от 20 до 40 лет.
Позже МИД РФ подтвердил, что автомобиль принадлежит посольству РФ в Японии. «Имело место ДТП, все его участники живы и сейчас проходят медицинское обследование», – сказали в дипведомстве.