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В Токио в ДТП попал автомобиль с номерами российского посольства

Анна Суслова
Perry Merrity II / Unsplash
Perry Merrity II / Unsplash

В Токио произошло ДТП с участием, предположительно, легковой машины посольства РФ в Японии, сообщило агентство Kyodo.

ДТП произошло около 17:30 по местному времени (11:30 по мск) в центре города. Одна из машин с номерами российского дипведомства врезалась в гражданскую легковую машину, когда та выезжала с территории министерства иностранных дел Японии.

По данным полиции, незначительные травмы получили четыре человека. В автомобиле с дипломатическими номерами находилась 30-летняя женщина, в другом – трое мужчин в возрасте от 20 до 40 лет.

Позже МИД РФ подтвердил, что автомобиль принадлежит посольству РФ в Японии. «Имело место ДТП, все его участники живы и сейчас проходят медицинское обследование», – сказали в дипведомстве.

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