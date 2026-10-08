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Вэнс: Microsoft лишили возможности оформлять визы для иностранных сотрудников

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Власти США приостановили участие Microsoft в программе, позволяющей иностранным сотрудникам получать рабочие визы и впоследствии претендовать на постоянное место жительства. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Fox News

По его словам, решение связано с тем, что компания якобы злоупотребляла действующей системой. Вэнс отметил, что в прошлом году Microsoft уволила около 6000 американских сотрудников, одновременно получив 6300 рабочих виз и почти 3000 грин-карт для иностранных работников.

Приостановка участия в программе означает, что Microsoft больше не сможет подавать заявки на рабочие визы H-1B и оформление вида на жительство для иностранных сотрудников, пояснил вице-президент.

«Ведомости» писали, что из США было депортировано 675 000 человек (в рамках планов президента Дональда Трампа и его администрации по борьбе с нелегальной иммиграцией), а также 2,2 млн нелегалов приняли самостоятельное решение о возвращении на свою родину. В целом в 2025 г. в США прибыло от 2,6 млн до 2,7 млн человек, а уехало 3,055 млн. Для сравнения: в 2023 г. цифра прибывших достигала почти 6 млн человек.

Вэнс заявил, что американские власти рассчитывают на преимущественный наем граждан США со стороны Microsoft и других компаний. По его словам, иностранные работники зависят от работодателя в вопросах визового статуса и поэтому могут соглашаться на более низкую оплату труда, что, как считает вице-президент, создает стимул для бизнеса нанимать иностранцев.

В мае служба гражданства и иммиграции США (USCIS) ужесточила правила получения грин-карт для иностранцев, временно находящихся в стране. Иностранцы, желающие получить постоянный вид на жительство (ВНЖ), теперь должны проходить процедуру через американские консульства за пределами США через госдепартамент. Исключения будут допускаться только в «чрезвычайных обстоятельствах». Сотрудникам USCIS предписано рассматривать каждое дело индивидуально с учетом всех обстоятельств и представленной информации.

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