Вэнс: Microsoft лишили возможности оформлять визы для иностранных сотрудников

Вэнс заявил, что американские власти рассчитывают на преимущественный наем граждан США со стороны Microsoft и других компаний. По его словам, иностранные работники зависят от работодателя в вопросах визового статуса и поэтому могут соглашаться на более низкую оплату труда, что, как считает вице-президент, создает стимул для бизнеса нанимать иностранцев.