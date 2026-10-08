Вэнс: Microsoft лишили возможности оформлять визы для иностранных сотрудников
Власти США приостановили участие Microsoft в программе, позволяющей иностранным сотрудникам получать рабочие визы и впоследствии претендовать на постоянное место жительства. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Fox News
По его словам, решение связано с тем, что компания якобы злоупотребляла действующей системой. Вэнс отметил, что в прошлом году Microsoft уволила около 6000 американских сотрудников, одновременно получив 6300 рабочих виз и почти 3000 грин-карт для иностранных работников.
Приостановка участия в программе означает, что Microsoft больше не сможет подавать заявки на рабочие визы H-1B и оформление вида на жительство для иностранных сотрудников, пояснил вице-президент.
Вэнс заявил, что американские власти рассчитывают на преимущественный наем граждан США со стороны Microsoft и других компаний. По его словам, иностранные работники зависят от работодателя в вопросах визового статуса и поэтому могут соглашаться на более низкую оплату труда, что, как считает вице-президент, создает стимул для бизнеса нанимать иностранцев.
В мае служба гражданства и иммиграции США (USCIS) ужесточила правила получения грин-карт для иностранцев, временно находящихся в стране. Иностранцы, желающие получить постоянный вид на жительство (ВНЖ), теперь должны проходить процедуру через американские консульства за пределами США через госдепартамент. Исключения будут допускаться только в «чрезвычайных обстоятельствах». Сотрудникам USCIS предписано рассматривать каждое дело индивидуально с учетом всех обстоятельств и представленной информации.