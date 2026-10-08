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Евкуров: армия России отказалась от мешавших подготовке бойцов требований

Ксения Наумчик

Российские войска в ходе спецоперации изменили подходы к подготовке военнослужащих, отказавшись от требований мирного времени, которые мешали командирам быстрее готовить солдат. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в интервью печатному журналу «Политика», сообщает ТАСС.

По его словам, программы подготовки неоднократно корректировались в сторону увеличения сроков с учетом потребностей военнослужащих.

Одновременно были пересмотрены наставления, курсы и требования безопасности, применявшиеся в мирное время, уточнил Евкуров.

8 октября российские военные с помощью беспилотников «Герань» поразили на территории Украины здания логистического центра, подстанции электросетей и мобильную установку зенитного ракетного комплекса. В Минобороны заявили, что удары нанесли операторы БПЛА объединения «Варяг». По данным министерства, поражение объектов снижает возможности украинских вооруженных формирований по ведению боевых действий.

7 октября Вооруженные силы России поразили завод «Дунай судоремонт» в порту Измаил Одесской области. 6 октября российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре Одесской области. По данным Минобороны, в порту Измаил были поражены объекты причальной инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов. В Ильичевке ведомство сообщало о поражении склада ракетно-артиллерийского вооружения, а в порту Черноморск – сухогруза с грузами двойного назначения.

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