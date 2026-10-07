Армия РФ поразила завод «Дунай Судоремонт» в порту Измаил

6 октября российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре Одесской области. По данным Минобороны, в порту Измаил были поражены объекты причальной инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов. В Ильичевке ведомство сообщало о поражении склада ракетно-артиллерийского вооружения, а в порту Черноморск – сухогруза с грузами двойного назначения.