Армия РФ поразила завод «Дунай Судоремонт» в порту Измаил
Вооруженные силы России поразили завод «Дунай Судоремонт» в порту Измаил Одесской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, предприятие использовалось для производства и хранения безэкипажных катеров, а также комплектующих к ним.
6 октября российские войска нанесли удары по портовой инфраструктуре Одесской области. По данным Минобороны, в порту Измаил были поражены объекты причальной инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов. В Ильичевке ведомство сообщало о поражении склада ракетно-артиллерийского вооружения, а в порту Черноморск – сухогруза с грузами двойного назначения.
28 сентября Минобороны сообщало об ударе по инфраструктуре завода «Дунайсудосервис» в Измаиле. Ведомство утверждало, что предприятие занималось восстановлением, модернизацией и переоборудованием плавсредств и сторожевых катеров. На его территории также был поражен пункт постоянной дислокации подразделения госпогранслужбы Украины.
30 сентября российские военные нанесли удар по производственно-промышленному комплексу в порту Измаил. По версии Минобороны РФ, объект использовался для приема, хранения и транспортировки военных грузов и топлива для украинской армии.