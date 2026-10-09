Путин рассказал об инициативе по созданию цифрового двойника Каспия

По словам президента РФ, за последние 20 лет площадь осушенной территории в российской части Каспия составила около 20 000 кв. км. При этом уровень моря снижается в среднем на 9 см в год. Снижение уровня Каспийского моря создает угрозу для экологии и экономики прикаспийских государств, заявил российский лидер.