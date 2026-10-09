Путин рассказал об инициативе по созданию цифрового двойника Каспия
Российское предложение по созданию цифрового двойника Каспийского моря представляет собой высокоточную виртуальную модель с задействованием алгоритмов искусственного интеллекта. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на Каспийском экологическом саммите в Туркмении.
«На базе анализа динамики испарений, осадков, речного стока, с помощью этой модели могли бы просчитываться достоверные сценарии изменения уровня Каспийского моря», – пояснил российский лидер.
Путин рассказал также, что правительство России готовит комплексную программу изучения изменения уровня Каспийского моря и минимизации его негативных последствий. Она рассчитана до 2030 г. и предусматривает проведение многочисленных исследований. Их результатами Россия будет делиться со всеми соседями, пообещал Путин.
По словам президента РФ, за последние 20 лет площадь осушенной территории в российской части Каспия составила около 20 000 кв. км. При этом уровень моря снижается в среднем на 9 см в год. Снижение уровня Каспийского моря создает угрозу для экологии и экономики прикаспийских государств, заявил российский лидер.
8 октября Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите стран СНГ и Каспийском экологическом саммите. Он пробудет в республике два дня.