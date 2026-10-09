Иран атаковал танкер с СПГ в Ормузском проливе

ВМФ КСИРа подчеркнул, что «ответственность» за этот инцидент лежит на США. Ведомство отметило, что из-за Вашингтона «подобные трагические события» будут происходить чаще. Кроме того, КСИР сообщил, что в дальнейшим действия против «судов-нарушителей» не будут ограничиваться только Ормузским проливом, пригрозив преследовать танкеры, несанкционированно пересекающие маршрут, по всему региону.