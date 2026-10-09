Иран атаковал танкер с СПГ в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ударил по танкеру NV Sunshine, перевозившему сжиженный природный газ (СПГ) в Ормузском проливе, после чего судно загорелось. Об этом пишет Fars со ссылкой на военно-морской флот КСИРа.
Отмечается, что танкер пытался пройти по «незаконному маршруту» в южной части пролива. По данным агентства, после удара масштабный пожар охватил машинное отделение и систему управления судна.
ВМФ КСИРа подчеркнул, что «ответственность» за этот инцидент лежит на США. Ведомство отметило, что из-за Вашингтона «подобные трагические события» будут происходить чаще. Кроме того, КСИР сообщил, что в дальнейшим действия против «судов-нарушителей» не будут ограничиваться только Ормузским проливом, пригрозив преследовать танкеры, несанкционированно пересекающие маршрут, по всему региону.
27 сентября КСИР заявил о захвате дистанционно управляемой подводной лодки Remus 600 в Ормузском проливе. По данным Ирана, беспилотник действовал в проливе для шпионажа. Remus 600 сейчас находится в руках специалистов для получения содержащейся в нем информации.
9 сентября Иран объявил санкционную зону в Ормузском проливе. Запретный сектор начинается примерно со стороны Чабахара и простирается до части Оманского залива и Аравийского моря. Уточняется, что в случае прохода любого судна через санкционную зону «оказание любых морских, страховых и вспомогательных услуг этому судну будет прекращено».