Лукашенко подшутил над Пашиняном на встрече глав стран СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подшутил над премьер-министром Армении Николом Пашиняном на Совете глав государств СНГ в Туркменистане.
Момент, который попал на камеры, произошел во время совместной фотографии лидеров постсоветских государств.
«Никуда он от нас не денется», – пошутил Лукашенко, говоря об армянском премьере. Вместе с ним посмеялся президент Азербайджана Ильхам Алиев, стоявший по правую руку от Пашиняна.
17 сентября Пашинян заявил, что Армения не возражает против вывода российской базы и исключения из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 24 сентября Пашинян заявил, что был бы рад исключению его страны из ОДКБ, а у страны нет планов по возвращению в организацию в ближайшие пять лет.