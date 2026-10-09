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Лукашенко подшутил над Пашиняном на встрече глав стран СНГ

Антон Потоков
Асатур Есаянц / РИА Новости
Асатур Есаянц / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подшутил над премьер-министром Армении Николом Пашиняном на Совете глав государств СНГ в Туркменистане.

Момент, который попал на камеры, произошел во время совместной фотографии лидеров постсоветских государств.

«Никуда он от нас не денется», – пошутил Лукашенко, говоря об армянском премьере. Вместе с ним посмеялся президент Азербайджана Ильхам Алиев, стоявший по правую руку от Пашиняна.

17 сентября Пашинян заявил, что Армения не возражает против вывода российской базы и исключения из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 24 сентября Пашинян заявил, что был бы рад исключению его страны из ОДКБ, а у страны нет планов по возвращению в организацию в ближайшие пять лет. 

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