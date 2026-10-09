Лукашенко подшутил над Пашиняном на встрече глав стран СНГ

17 сентября Пашинян заявил, что Армения не возражает против вывода российской базы и исключения из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 24 сентября Пашинян заявил, что был бы рад исключению его страны из ОДКБ, а у страны нет планов по возвращению в организацию в ближайшие пять лет.