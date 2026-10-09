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Главная / Экономика /

UnHerd: кризис с госдолгом Франции может распространиться на всю Европу

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Кризис с государственным долгом Франции, который удвоился с 2008 г. и составляет 3,5 трлн евро, или около 120% ВВП страны, может вызвать цепную реакцию и распространиться на всю Европу. Об этом пишет портал UnHerd.

Как отмечается в публикации, разница между доходностью десятилетних государственных облигаций Франции и Германии увеличилась до 1,4 п.п. Это свидетельствует о росте рисков, которые инвесторы связывают с французскими долговыми обязательствами. Для сравнения, аналогичный показатель Италии составляет 1,1 п.п., а Греции – около 1 п.п.

Как пишет портал, если инвесторы усомнятся в способности Парижа контролировать государственный долг и расходы, они могут потерять доверие и к другим странам Евросоюза с высокой долговой нагрузкой. В результате стоимость государственных заимствований может существенно вырасти по всей Европе. Проблемы на французском долговом рынке уже оказали негативное влияние на евро, который на этой неделе опустился до минимума за 17 месяцев.

Дополнительную угрозу, по оценке UnHerd, представляет предложение французского политика Жан-Люка Меланшона списать 18% государственного долга страны. Такой шаг может привести к масштабной распродаже облигаций, увеличению стоимости заимствований и потерям на балансе Европейского центрального банка (ЕЦБ).

При этом автор выступает против возможного вмешательства ЕЦБ путем выкупа французских гособлигаций. По его мнению, подобная мера лишь поощрит безответственную бюджетную политику. Вместо этого Франции необходимо сократить государственные расходы и приступить к многолетней программе снижения долговой нагрузки.

По данным авторов издания, Франция не имела сбалансированного бюджета с 1974 г. В июле Международный валютный фонд призвал страну разработать многолетний план бюджетной консолидации. UnHerd считает, что Парижу следует сократить дефицит бюджета в 2027 г. до 3% ВВП или ниже вместо предлагаемых властями 5%.

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