UnHerd: кризис с госдолгом Франции может распространиться на всю Европу

Как пишет портал, если инвесторы усомнятся в способности Парижа контролировать государственный долг и расходы, они могут потерять доверие и к другим странам Евросоюза с высокой долговой нагрузкой. В результате стоимость государственных заимствований может существенно вырасти по всей Европе. Проблемы на французском долговом рынке уже оказали негативное влияние на евро, который на этой неделе опустился до минимума за 17 месяцев.