На подлете к Москве сбили 15 беспилотников
Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве еще 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.
Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО сбили 505 БПЛА самолетного типа ночью 9 октября. Дроны перехватили над Московским регионом, Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской областями и др.
Атаке подвергся второй дата-центр «Яндекса» в Калуге, пострадала часть инфраструктуры. Вечером 9 октября атаке подвергся автозавод Tenet в Калуге.