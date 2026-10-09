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На подлете к Москве сбили 15 беспилотников

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве еще 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО сбили 505 БПЛА самолетного типа ночью 9 октября. Дроны перехватили над Московским регионом, Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской областями и др.

Атаке подвергся второй дата-центр «Яндекса» в Калуге, пострадала часть инфраструктуры. Вечером 9 октября атаке подвергся автозавод Tenet в Калуге.

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