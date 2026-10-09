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Завод Tenet в Калуге остановил производство после падения обломков БПЛА

Анна Виноградова
Илья Питалев / РИА Новости
Илья Питалев / РИА Новости

Производство автомобилей Tenet на заводе «АГР холдинга» в Калуге временно приостановлено после падения обломков беспилотников на территорию предприятия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

По данным холдинга, обломки БПЛА упали на завод во время отражения атаки на инфраструктуру Калужской области. Возникшее возгорание ликвидировали. Среди сотрудников предприятия есть пострадавшие, которым оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее 9 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о девяти пострадавших в результате атаки БПЛА на регион. Пятерых из них госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное. По словам главы региона, за ночь силы ПВО уничтожили 26 беспилотников.

В тот же день «Яндекс» сообщил о повреждении инфраструктуры своего дата-центра в Калуге в результате атаки БПЛА. Несколько модулей центра полностью вышли из строя, из-за чего возможны перебои в работе отдельных сервисов компании. Пострадавших, по данным «Яндекса», нет.

В августе 2025 г. «АГР холдинг» запустил производство автомобилей Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. На предприятии выпускают кроссоверы T4, T7 и T8.

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