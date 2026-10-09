Завод Tenet в Калуге остановил производство после падения обломков БПЛА

В тот же день «Яндекс» сообщил о повреждении инфраструктуры своего дата-центра в Калуге в результате атаки БПЛА. Несколько модулей центра полностью вышли из строя, из-за чего возможны перебои в работе отдельных сервисов компании. Пострадавших, по данным «Яндекса», нет.