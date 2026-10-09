Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,681+0,02%VEON-RX71,4+0,71%MGTS1 436+0,28%IMOEX2 322,5+0,44%RTSI861,71+1,04%RGBI110,58-0,08%RGBITR760,97-0,04%
Главная / Политика /

Reuters: Мерц возмутился из-за визита Шрёдера на день рождения Путина

Сергей Пахомов

Канцлер Германии Фридрих Мерц «глубоко возмутился» после визита бывшего федерального канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на день рождения президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве.

«Канцлер считает, что участие господина Шрёдера в подобном праздновании является откровенно аморальным», – заявил собеседник агентства.

Отмечается, что Шрёдера раскритиковал не только Мерц, но и глава минфина ФРГ Ларс Клингбайль, который назвал визит экс-канцлера на мероприятие «абсолютно неприемлемым».

7 октября Путин пригласил Шрёдера к себе домой на празднование 74-летия. Российский лидер из сообщений СМИ узнал о том, что Шрёдер прибыл в Москву по делам компании «Глобус». Как уточнили в Кремле, глава государства пригласил своего старого друга в гости.

2 октября стало известно, что Шрёдер вошел в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус». В новой должности он будет участвовать в общем руководстве компанией и ее стратегическом развитии в России. Участник «Гиперглобуса» Томас Брух назвал бывшего канцлера экспертом по российскому рынку и отметил его многолетнее участие в политической, экономической и культурной жизни России.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь