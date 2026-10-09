Reuters: Мерц возмутился из-за визита Шрёдера на день рождения Путина

2 октября стало известно, что Шрёдер вошел в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус». В новой должности он будет участвовать в общем руководстве компанией и ее стратегическом развитии в России. Участник «Гиперглобуса» Томас Брух назвал бывшего канцлера экспертом по российскому рынку и отметил его многолетнее участие в политической, экономической и культурной жизни России.