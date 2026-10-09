Reuters: Мерц возмутился из-за визита Шрёдера на день рождения Путина
Канцлер Германии Фридрих Мерц «глубоко возмутился» после визита бывшего федерального канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на день рождения президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве.
«Канцлер считает, что участие господина Шрёдера в подобном праздновании является откровенно аморальным», – заявил собеседник агентства.
Отмечается, что Шрёдера раскритиковал не только Мерц, но и глава минфина ФРГ Ларс Клингбайль, который назвал визит экс-канцлера на мероприятие «абсолютно неприемлемым».
7 октября Путин пригласил Шрёдера к себе домой на празднование 74-летия. Российский лидер из сообщений СМИ узнал о том, что Шрёдер прибыл в Москву по делам компании «Глобус». Как уточнили в Кремле, глава государства пригласил своего старого друга в гости.
2 октября стало известно, что Шрёдер вошел в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус». В новой должности он будет участвовать в общем руководстве компанией и ее стратегическом развитии в России. Участник «Гиперглобуса» Томас Брух назвал бывшего канцлера экспертом по российскому рынку и отметил его многолетнее участие в политической, экономической и культурной жизни России.