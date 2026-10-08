Путин пригласил Шредера в гости на свой день рождения

5 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин провел беседу тет-а-тет с экс-канцлером ФРГ. По его словам, беседа была хорошей и дружеской. Днем ранее российский президент на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2026 говорил, что Шредер является не его «другом», а одним из лучших немецких государственных деятелей. Сейчас европейских политиков с такими качествами не так много, заключил он.