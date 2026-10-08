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Путин пригласил Шредера в гости на свой день рождения

Ксения Наумчик

Президент России Владимир Путин пригласил бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера к себе домой после того, как узнал о его приезде в Москву. Об этом сообщили в Кремле.

Путин из сообщений СМИ узнал, что Шредер находится в Москве по делам компании «Глобус». Как уточнили в Кремле, глава государства пригласил своего старого друга в гости.

Шредер провел время с Путиным во время празднования дня рождения 7 октября. Российскому лидеру исполнилось 74 года.

2 октября стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус». В новой должности он будет участвовать в общем руководстве компанией и ее стратегическом развитии в России. Участник «Гиперглобуса» Томас Брух назвал бывшего канцлера экспертом по российскому рынку и отметил его многолетнее участие в политической, экономической и культурной жизни России.

5 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин провел беседу тет-а-тет с экс-канцлером ФРГ. По его словам, беседа была хорошей и дружеской. Днем ранее российский президент на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2026 говорил, что Шредер является не его «другом», а одним из лучших немецких государственных деятелей. Сейчас европейских политиков с такими качествами не так много, заключил он.

2 июня немецкий телеканал Ntv сообщил, что экс-канцлер приезжал в Москву. Точная цель визита была неизвестна, однако канал предположил, что он приезжал для участия в ПМЭФ либо в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

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