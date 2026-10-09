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ВС России поразили два сухогруза, задействованных в интересах Украины

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наносить удары с помощью беспилотников по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах Украины, сообщило Минобороны.

Днем в порту Черноморск армия России поразила сухогруз, который доставлял грузы для обеспечения украинской армии. Также поражен сухогруз, следовавший в порт Одесса. По данным Минобороны, он перевозил грузы военного назначения.

9 октября российские военные поразили сухогруз в порту Николаева.

8 октября ВС РФ поразили здания логистического центра, подстанции электросетей и мобильную установку зенитного ракетного комплекса на территории Украины. Удары нанесли операторы БПЛА объединения «Варяг».

В ночь с 8 на 9 октября силы ПВО сбили 505 украинских БПЛА самолетного типа. Над Калужской областью сбиты 26 дронов. Над Воронежской областью – 55 беспилотников. Над Ростовской областью – почти 20 БПЛА.

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