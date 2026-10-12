Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 426,53+1,37%RTSI911,45+1,42%RGBI111,24+0,23%RGBITR766,35+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Министр энергетики Саудовской Аравии пообещал жесткий ответ на атаки хуситов

Анна Виноградова

Саудовская Аравия намерена решительно ответить на серию атак йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), в том числе на международный аэропорт Эр-Рияда. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдулазиз бин Салман на конференции в саудовской столице, передает The Straits Times.

«Энергетическую безопасность нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. События последних недель серьезны. Наш ответ должен быть столь же серьезным», – сказал министр.

По его словам, нападения стали испытанием для инфраструктуры, государственных институтов и устойчивости Саудовской Аравии. Абдулазиз бин Салман подчеркнул, что способность страны противостоять кризисам зависит от решений, принятых задолго до их возникновения. Какие именно ответные меры рассматривает Эр-Рияд, министр не уточнил.

11 октября стало известно о четвертой за неделю атаке хуситов на аэропорт Эр-Рияда. При предыдущем ударе 10 октября, по данным саудовских властей, погибли 12 человек, еще 309 получили ранения. После нападений работу аэропорта приостановили.

В тот же день представители движения «Ансар Аллах» предупредили авиакомпании об опасности использования аэропортов Саудовской Аравии. Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что воздушные гавани королевства, за исключением аэропортов Мекки и Медины, рассматриваются движением как цели для ударов.

МИД России осудил нападение на аэропорт Эр-Рияда и призвал участников конфликта на Аравийском полуострове отказаться от атак на гражданскую инфраструктуру. Ведомство подчеркнуло необходимость политико-дипломатического урегулирования кризиса.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её