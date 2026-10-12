Министр энергетики Саудовской Аравии пообещал жесткий ответ на атаки хуситов

По его словам, нападения стали испытанием для инфраструктуры, государственных институтов и устойчивости Саудовской Аравии. Абдулазиз бин Салман подчеркнул, что способность страны противостоять кризисам зависит от решений, принятых задолго до их возникновения. Какие именно ответные меры рассматривает Эр-Рияд, министр не уточнил.