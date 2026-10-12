Министр энергетики Саудовской Аравии пообещал жесткий ответ на атаки хуситов
Саудовская Аравия намерена решительно ответить на серию атак йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), в том числе на международный аэропорт Эр-Рияда. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдулазиз бин Салман на конференции в саудовской столице, передает The Straits Times.
«Энергетическую безопасность нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. События последних недель серьезны. Наш ответ должен быть столь же серьезным», – сказал министр.
По его словам, нападения стали испытанием для инфраструктуры, государственных институтов и устойчивости Саудовской Аравии. Абдулазиз бин Салман подчеркнул, что способность страны противостоять кризисам зависит от решений, принятых задолго до их возникновения. Какие именно ответные меры рассматривает Эр-Рияд, министр не уточнил.
11 октября стало известно о четвертой за неделю атаке хуситов на аэропорт Эр-Рияда. При предыдущем ударе 10 октября, по данным саудовских властей, погибли 12 человек, еще 309 получили ранения. После нападений работу аэропорта приостановили.
В тот же день представители движения «Ансар Аллах» предупредили авиакомпании об опасности использования аэропортов Саудовской Аравии. Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что воздушные гавани королевства, за исключением аэропортов Мекки и Медины, рассматриваются движением как цели для ударов.
МИД России осудил нападение на аэропорт Эр-Рияда и призвал участников конфликта на Аравийском полуострове отказаться от атак на гражданскую инфраструктуру. Ведомство подчеркнуло необходимость политико-дипломатического урегулирования кризиса.