Цены на нефть выросли после отказа Зеленского от энергетического перемирия

Bloomberg отмечает, что с начала года мировые цены на нефть выросли более чем на 70% на фоне продолжающейся войны с Ираном. При этом поставки нефтепродуктов через Ормузский пролив остаются значительно ниже довоенного уровня, что способствует росту мировых цен на дизельное топливо.