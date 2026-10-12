Цены на нефть выросли после отказа Зеленского от энергетического перемирия
Цены на нефть выросли после заявления президента Украины Владимира Зеленского о продолжении ударов по России на фоне отсутствия договоренности об энергетическом перемирии. Дополнительное влияние на рынок оказали атаки на Саудовскую Аравию, пишет Bloomberg.
Стоимость нефти марки Brent приблизилась к $106 за баррель. Зеленский заявил, что Украина продолжит наносить удары по российским объектам. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между Россией и Украиной об энергетическом перемирии.
Одновременно ситуация на нефтяном рынке осложнилась из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия сообщила о новых атаках беспилотников и крылатых ракет после ударов по аэропорту Эр-Рияда 10-11 октября. Кроме того, участились нападения на танкеры в Ормузском проливе, через который проходят поставки нефти из Персидского залива.
По словам главного аналитика по сырьевым товарам SEB Бьярне Шильдропа, с середины сентября объемы экспорта нефти через Ормузский пролив приблизились к обычным показателям, что создавало ощущение стабилизации ситуации. Однако события последней недели разрушили надежды на ее сохранение.
Bloomberg отмечает, что с начала года мировые цены на нефть выросли более чем на 70% на фоне продолжающейся войны с Ираном. При этом поставки нефтепродуктов через Ормузский пролив остаются значительно ниже довоенного уровня, что способствует росту мировых цен на дизельное топливо.
11 октября американский лидер объявил о введении режима прекращения огня в энергетической сфере между Россией и Украиной. Офис президента Украины заявил, что не знает о такой договоренности.
Заявление Трампа прозвучало на фоне масштабной сделки по поставкам российского дизельного топлива в США, о которой стало известно 9 октября. Для реализации соглашения Вашингтон ослабил антироссийские санкции.
12 октября стоимость одного барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в моменте достигла $105,63. Затем цена начала падать и на следующем пике поднялась только до $104,83.