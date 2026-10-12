Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 426,53+1,37%RTSI911,45+1,42%RGBI111,24+0,23%RGBITR766,35+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Цены на нефть выросли после отказа Зеленского от энергетического перемирия

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Цены на нефть выросли после заявления президента Украины Владимира Зеленского о продолжении ударов по России на фоне отсутствия договоренности об энергетическом перемирии. Дополнительное влияние на рынок оказали атаки на Саудовскую Аравию, пишет Bloomberg.

Стоимость нефти марки Brent приблизилась к $106 за баррель. Зеленский заявил, что Украина продолжит наносить удары по российским объектам. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между Россией и Украиной об энергетическом перемирии.

Одновременно ситуация на нефтяном рынке осложнилась из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия сообщила о новых атаках беспилотников и крылатых ракет после ударов по аэропорту Эр-Рияда 10-11 октября. Кроме того, участились нападения на танкеры в Ормузском проливе, через который проходят поставки нефти из Персидского залива.

По словам главного аналитика по сырьевым товарам SEB Бьярне Шильдропа, с середины сентября объемы экспорта нефти через Ормузский пролив приблизились к обычным показателям, что создавало ощущение стабилизации ситуации. Однако события последней недели разрушили надежды на ее сохранение.

Bloomberg отмечает, что с начала года мировые цены на нефть выросли более чем на 70% на фоне продолжающейся войны с Ираном. При этом поставки нефтепродуктов через Ормузский пролив остаются значительно ниже довоенного уровня, что способствует росту мировых цен на дизельное топливо.

11 октября американский лидер объявил о введении режима прекращения огня в энергетической сфере между Россией и Украиной. Офис президента Украины заявил, что не знает о такой договоренности.

Заявление Трампа прозвучало на фоне масштабной сделки по поставкам российского дизельного топлива в США, о которой стало известно 9 октября. Для реализации соглашения Вашингтон ослабил антироссийские санкции.

12 октября стоимость одного барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в моменте достигла $105,63. Затем цена начала падать и на следующем пике поднялась только до $104,83.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь