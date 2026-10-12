Инфляция на Украине в сентябре ускорилась до 10%

Инфляция на потребительском рынке на Украине в сентябре ускорилась до 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., сообщил Госстат страны. По сравнению с августом 2026 г. инфляция в сентябре увеличилась на 2,1 п. п.