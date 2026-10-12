Инфляция на Украине в сентябре ускорилась до 10%
Инфляция на потребительском рынке на Украине в сентябре ускорилась до 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., сообщил Госстат страны. По сравнению с августом 2026 г. инфляция в сентябре увеличилась на 2,1 п. п.
Цены на продукты питания за месяц выросли на 1,9%. При этом цены на яйца увеличились на 43,6%. На 8,3% выросли цены на сахар и рис.
Цены на непродовольственные товары и услуги также увеличились. Цены на одежду выросли на 9,4%, на обувь – на 7,6%. Образование подорожало на 17,4%, здравоохранение – на 1,7%.
Топливо и смазочные материалы подорожали на 5,2%. Вода, газ, электроэнергия – на 0,8%. Тарифы на водоснабжение увеличились на 5,6%.
17 сентября Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку с 15,5 до 16%. Решение принято с учетом устойчивого фундаментального ценового давления, вторичного эффекта от шоков предложения и усиления среднесрочных проинфляционных рисков.