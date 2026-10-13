Госдума завершила формирование своих комитетов и комиссий

Перед пленарным заседанием «Ведомости» обратили внимание на проект постановления, согласно которому, больше всего руководящих постов в новом созыве Госдумы депутаты стремились занять в комитетах по международным делам и по энергетике – их начальникам полагается по девять замов. Один из источников «Ведомостей» в Госдуме говорил, что чаще всего работа с руководством палаты и профильными ведомствами замыкается на главу комитета. По его словам, пост зампреда – это или своеобразный утешительный приз (больше возможностей, чем у рядового депутата), или статус, который позволяет депутату более эффективно работать со своей повесткой.