Госдума завершила формирование своих комитетов и комиссий
Госдума завершила формирование своих комитетов и комиссий на пленарном заседании 13 октября. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, в комитетах и комиссиях представлены все фракции, независимо от объема полученных на выборах голосов, говорится в Telegram-канале нижней палаты.
«Это позволяет избирателям конкретной политической партии принимать участие в выработке и принятии решений в рамках Государственной думы», – сказал Володин.
Спикер ГД отметил, что такой подход подтвердил свою эффективность и обеспечивает консолидацию.
Перед пленарным заседанием «Ведомости» обратили внимание на проект постановления, согласно которому, больше всего руководящих постов в новом созыве Госдумы депутаты стремились занять в комитетах по международным делам и по энергетике – их начальникам полагается по девять замов. Один из источников «Ведомостей» в Госдуме говорил, что чаще всего работа с руководством палаты и профильными ведомствами замыкается на главу комитета. По его словам, пост зампреда – это или своеобразный утешительный приз (больше возможностей, чем у рядового депутата), или статус, который позволяет депутату более эффективно работать со своей повесткой.