Кадыров осудил удары хуситов по аэропорту Эр-Рияда

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил ракетные удары йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии. По его словам, атаки на гражданскую инфраструктуру не могут иметь оправдания независимо от политических и военных разногласий.