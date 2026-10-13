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Кадыров осудил удары хуситов по аэропорту Эр-Рияда

Анна Виноградова

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил ракетные удары йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии. По его словам, атаки на гражданскую инфраструктуру не могут иметь оправдания независимо от политических и военных разногласий.

«Преднамеренные ракетные удары по гражданским объектам не могут быть оправданы никакими доводами. Они лишены всякого здравого смысла – как политического, так и религиозного», – написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни отметил, что в результате нападений погибли мирные жители, более 300 человек получили ранения. Среди пострадавших, по его словам, есть паломники из других стран, направлявшиеся в Мекку.

«Никакие политические разногласия и военные противостояния не могут оправдывать гибель невинных людей», – подчеркнул Кадыров. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

10 октября при ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 человек, еще 309 получили ранения, сообщили саудовские власти.

12 октября министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман пообещал серьезный ответ на атаки хуситов. Он заявил, что нападения стали испытанием для инфраструктуры и устойчивости королевства.

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