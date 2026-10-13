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Захарова назвала ответные удары России по Украине «болезненным бумерангом»

Сергей Пахомов

Ответные удары России по военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины являются «болезненным бумерангом» для Киева. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наши ответные действия – а удары наносились только по связанным с военно-промышленным комплексом киевского режима объектам – стали для Киева болезненным бумерангом», – заявила дипломат (цитата по ТАСС).

В ночь на 7 октября российские военные нанесли удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, а также объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате в Киеве было поражено промышленное предприятие компании ООО «Умные боеприпасы» и цех сборки и место хранения БПЛА компании ЧАО «Фанплит».

4 октября Минобороны России пообещало усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Ведомство отметило, что услышало слова президента Украины Владимира Зеленского об ответных ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. Минобороны напомнило, что Россия наносит массированные удары по Украине именно в ответ на действия киевского режима.

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