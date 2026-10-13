Захарова назвала ответные удары России по Украине «болезненным бумерангом»

В ночь на 7 октября российские военные нанесли удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, а также объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате в Киеве было поражено промышленное предприятие компании ООО «Умные боеприпасы» и цех сборки и место хранения БПЛА компании ЧАО «Фанплит».