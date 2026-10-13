В Совбезе РФ обсудили развитие отношений России и Киргизии

Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов заявил, что союзнические отношения Москвы и Бишкека сохраняют традиционно дружественный характер и основываются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов обеих сторон. «Россия настроена на продолжение конструктивного диалога и дальнейшую работу с киргизской стороной как на двусторонней основе, так и в рамках совместных интеграционных структур, в том числе в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС», – отметил Шевцов.