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В Совбезе РФ обсудили развитие отношений России и Киргизии

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Комитет по проблемам СНГ Научно-экспертного совета Совета безопасности РФ провел заседание, посвященное развитию российско-киргизских отношений. Об этом сообщили в аппарате Совбеза.

Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов заявил, что союзнические отношения Москвы и Бишкека сохраняют традиционно дружественный характер и основываются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов обеих сторон. «Россия настроена на продолжение конструктивного диалога и дальнейшую работу с киргизской стороной как на двусторонней основе, так и в рамках совместных интеграционных структур, в том числе в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС», – отметил Шевцов.

Заседание прошло под председательством ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова. Участники комитета и приглашенные эксперты рассмотрели возможности и конкретные направления укрепления российско-киргизского сотрудничества.

Особое внимание на заседании уделили роли Киргизии в обеспечении региональной стабильности. Как подчеркнули участники обсуждения, в условиях меняющегося мирового порядка стабильность республики является залогом устойчивого развития всего Центрально-Азиатского региона.

1 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров выстроили дружеские, рабочие и доверительные отношения. Он подчеркнул, что доверительные отношения между главами государств всегда были и останутся важным фактором, способствующим росту и развитию двусторонних связей во всех сферах.

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