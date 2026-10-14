Собянин: силы ПВО сбили 20 беспилотников на подлете к Москве
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 20 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Утром 13 октября Собянин сообщил о десяти сбитых дронах, направлявшихся в сторону столицы. По его словам, с 20:30 мск 12 октября до 07:00 мск 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников. Большинство из них были нейтрализованы на дальних подступах, еще 65 уничтожены на подлете к Москве.
В Росавиации сообщили о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Сообщение было опубликовано в 22:05 мск.
В 23:54 мск в ведомстве сообщили об ограничении работы аэропорта «Шереметьево». Как уточнили в Росавиации, меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов.
С 08:00 до 20:00 мск силы ПВО ликвидировали 70 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.