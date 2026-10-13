Росавиация: в трех московских аэропортах временно ввели ограничения
В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Как уточнили в ведомстве, меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов.
С 08:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО ликвидировали 70 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.
Утром 13 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о десяти сбитых дронах, направлявшихся в сторону столицы. По его словам, с 20:30 мск 12 октября до 07:00 мск 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников. Большинство из них были нейтрализованы на дальних подступах, еще 65 уничтожены на подлете к Москве.
В ночь на 13 октября силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника над территориями Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Калужской, Тульской, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей и над акваторией Азовского моря.