Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 426,53+1,37%RTSI911,45+1,42%RGBI111,24+0,23%RGBITR766,35+0,25%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация: в трех московских аэропортах временно ввели ограничения

Ксения Наумчик

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Как уточнили в ведомстве, меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов.

С 08:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО ликвидировали 70 украинских беспилотников  над Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

Утром 13 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о десяти сбитых дронах, направлявшихся в сторону столицы. По его словам, с 20:30 мск 12 октября до 07:00 мск 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников. Большинство из них были нейтрализованы на дальних подступах, еще 65 уничтожены на подлете к Москве.

В ночь на 13 октября силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника над территориями Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Калужской, Тульской, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей и над акваторией Азовского моря.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте