На подлете к Москве сбили четыре украинских беспилотника

В Росавиации вечером 13 октября сообщили о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Как уточнили в ведомстве, меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов.