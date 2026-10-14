На подлете к Москве сбили четыре украинских беспилотника
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотника, направленных на территорию Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По данным градоначальника, на месте падения обломов работают сотрудники экстренных служб. Сообщение о налете БПЛА было опубликовано в 00:27 мск.
В Росавиации вечером 13 октября сообщили о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Как уточнили в ведомстве, меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов.
С 08:00 до 20:00 мск системы ПВО уничтожили 70 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.