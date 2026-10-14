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Судья обязал Белый дом восстановить доступ для CNN, MS NOW и Politico

Инна Шульгина
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Администрация президента Дональда Трампа должна продолжить предоставлять CNN, MS NOW и Politico доступ на территорию Белого дома, пока продолжается судебный процесс, инициированный тремя новостными организациями. Так постановил федеральный судья в США, пишет Axios.

Трамп 18 сентября заявил о запрете доступа каналам CNN, MS Now и изданию Politico в Белый дом. Он обвинил их в фейках и заявил, что СМИ не должны писать ложь, когда освещают деятельность президента или его администрации.

22 сентября The Daily Wire писал, что CNN, NBC, ABC, CBS и Fox News прекратили освещение мероприятий с участием президента США. По данным издания, в результате поездка Трампа на Генеральную Ассамблею ООН должна пройти без съемочной группы. Тогда же Трамп сообщил о намерении подать апелляцию на судебный иск СМИ. Он добавил, что Овальный кабинет недопустимо «осквернять третьесортными клоунами», которые дезинформируют общество «искаженными» новостями.

21 сентября CNN, MS NOW и Politico подали иск в Федеральный суд округа Колумбия с требованием восстановить доступ их журналистов в Белый дом.

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