Песков высказался против использования Starlink в военных целях

Песков высказался против использования Starlink в военных целяхПресс-секретарь президента РФ прокомментировал отключение системы на Украине
Такие блестящие технологии, как система Starlink, не должны использоваться в военных целях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, ему ничего не известно об ограничениях глобальной системы спутникового интернета Starlink на Украине, кроме того, что об этом написали СМИ.
Бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявлял, что в ночь на 14 октября в республике возникли ограничения в работе терминалов Starlink. Из-за этого сорвались несколько важных военных операций украинской армии. При этом обычные терминалы спутниковой связи, по словам Стерненко, продолжают работать.
После этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал в соцсети X обращение к основателю SpaceX Илону Маску, назвав его «здоровяком», который играет в политику со своими продуктами.
13 октября Politico писала о возможном прекращении предоставления Киеву американских разведданных и отключении Starlink. Бывший британский дипломат Тим Уиллейзи-Уилси допустил, что президент США Дональд Трамп может надавить на Маска, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.