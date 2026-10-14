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Дмитриев: США считают сложным снятие санкций с российских компаний

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Американская сторона считает снятие санкций с российских компаний сложным вопросом, однако Москва продолжает обсуждать эту возможность с Вашингтоном. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью ИС «Вести».

«Сейчас пока Соединенные Штаты занимают позицию, что снимать санкции с компаний – это сложно, но мы работаем с ними по различным направлениям», – сказал Дмитриев.

По его словам, российская сторона поднимала вопрос отмены ограничений во время визита в Вашингтон. Речь шла в том числе о возможности снятия санкций с компаний для поставок российского дизельного топлива на американский рынок. Ранее США предоставляли временные послабления в отношении российской нефти, напомнил глава РФПИ.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Трампа, первоначальный объем превысит 300 000 т. Для реализации сделки минфин США выдал временную лицензию, разрешающую операции с российским дизелем.

12 октября вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах между российскими и американскими энергетическими ведомствами, а также компаниями двух стран по вопросам поставок топлива.

13 октября «Ведомости» сообщили о критике дизельной сделки в конгрессе США. Группа сенаторов потребовала от Трампа отказаться от импорта российского топлива, указав на противоречия с действующим законодательством. При этом санкции с российской энергетической отрасли полностью не сняты, а временная лицензия минфина США действует до 7 апреля 2027 г.

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