Дмитриев: США считают сложным снятие санкций с российских компаний

13 октября «Ведомости» сообщили о критике дизельной сделки в конгрессе США. Группа сенаторов потребовала от Трампа отказаться от импорта российского топлива, указав на противоречия с действующим законодательством. При этом санкции с российской энергетической отрасли полностью не сняты, а временная лицензия минфина США действует до 7 апреля 2027 г.