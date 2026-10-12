Новак рассказал о переговорах с США по поставкам дизеля

Новак рассказал о переговорах с США по поставкам дизеляОн подчеркнул, что обеспечение топливом внутреннего рынка остается приоритетом
Минэнерго России и США ведут переговоры о поставке дизельного топлива на американский рынок, заявил в интервью ИС «Вести» вице-премьер РФ Александр Новак.
«Сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между Министерством энергетики России и министерством энергетики Соединенных Штатов Америки», – сказал он.
Новак добавил, что до конца 2026 г. Россия может нарастить экспорт дизельного топлива до 3,5 млн т ежемесячно. Он подчеркнул, что обеспечение топливом внутреннего рынка остается приоритетом для России. По его словам, сейчас внутренний рынок полностью обеспечен, т. к. мощность НПЗ превышает потребность внутреннего рынка. Вице-премьер подчеркнул, что именно этот фактор дает возможность России обеспечить американский рынок и сбалансировать ситуацию, связанную с Ормузским проливом.
Новак также сообщил, что с 2022 г. по сегодняшний день Россия поставила на рынок Евросоюза энергоресурсы на $320,7 млрд. Только за девять месяцев текущего года сумма поставок составила $21,3 млрд.
9 октября в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа была достигнута договоренность о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». В дальнейшем, как утверждал Трамп, Москва в зависимости от ситуации может дополнительно экспортировать 3 млн т дизельного топлива. Для реализации сделки минфин США временно ослабил антироссийские санкции.
В тот же день Новак заявил, что российский рынок будет полностью обеспечен дизельным топливом, несмотря на начало поставок за рубеж, а РФ нарастит поставки дизеля на экспорт в ноябре и декабре. По его словам, Россия готова поставить дополнительный объем дизеля уже в октябре.