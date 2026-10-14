Силуанов примет участие в финансовой G20 в Бангкоке
Министр финансов России Антон Силуанов примет участие во встречах «финансовой двадцатки» в Бангкоке, которые пройдут 15–17 октября. Об этом сообщило Министерство финансов РФ.
В ходе поездки глава ведомства также посетит ежегодное собрание руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Мероприятия пройдут в столице Таиланда.
Кроме того, в программе визита запланирован ряд рабочих встреч, уточнили в Минфине.
В сентябре Силуанов провел встречу с главой минфина США Скоттом Бессентом на полях G20 в Эшвилле (Северная Каролина). Глава российского Минфина впервые с 2022 г. присутствует на форуме. Как писали американские СМИ, главной темой переговоров Бессента и Силуанова стал мирный план президента США Дональда Трампа по Украине из 28 пунктов. Минфин РФ подтвердил факт встречи и сообщил, что обсуждались вопросы взаимодействия в финансовой сфере в рамках G20. Reuters писал, что приглашение России на G20 вызвало недовольство европейских участников.