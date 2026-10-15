CENTCOM: США уничтожили связанное с КСИР судно в Оманском заливе

9 октября сообщалось, что КСИР ударил по танкеру NV Sunshine, перевозившему сжиженный природный газ (СПГ) в Ормузском проливе, после чего судно загорелось. Отмечалось, что танкер пытался пройти по «незаконному маршруту» в южной части пролива. По данным Fars, после удара масштабный пожар охватил машинное отделение и систему управления судна. ВМФ КСИР тогда подчеркнул, что ответственность за этот инцидент лежит на США.