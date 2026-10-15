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CENTCOM: США уничтожили связанное с КСИР судно в Оманском заливе

Ксения Наумчик

Американские военные 6 октября уничтожили в Оманском заливе небольшое судно доу, которое, по утверждению Пентагона, было связано с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и использовалось для наблюдения за кораблями США. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По данным командования, судно передавало целеуказания в отношении американских военных кораблей. CENTCOM опубликовало в соцсети X видеозапись его уничтожения ракетным ударом с двух вертолетов.

В CENTCOM заявили, что членов экипажа сняли с борта до удара. По информации ведомства, усилия по их репатриации продолжаются.

Пентагон также утверждает, что на протяжении последних семи месяцев КСИР неоднократно нацеливался на гражданских моряков, проходивших через региональные воды, а также на корабли ВМС США.

9 октября сообщалось, что КСИР ударил по танкеру NV Sunshine, перевозившему сжиженный природный газ (СПГ) в Ормузском проливе, после чего судно загорелось. Отмечалось, что танкер пытался пройти по «незаконному маршруту» в южной части пролива. По данным Fars, после удара масштабный пожар охватил машинное отделение и систему управления судна. ВМФ КСИР тогда подчеркнул, что ответственность за этот инцидент лежит на США.

27 сентября КСИР заявил о захвате дистанционно управляемой подводной лодки Remus 600 в Ормузском проливе. По данным Ирана, беспилотник действовал в проливе для шпионажа. Remus 600 сейчас находится в руках специалистов для получения содержащейся в нем информации.

9 сентября Иран объявил санкционную зону в Ормузском проливе.

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