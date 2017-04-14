Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Три Hilton для АФК «Система»

АФК «Система» может купить отели, ранее принадлежавшие структуре Никиты Белых

Сумма сделки оценивается в $36–38 млн
АФК «Система» ведет переговоры о покупке отелей, ранее принадлежавших структуре экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Сумма сделки может составить до $38 млн
АФК «Система» ведет переговоры о покупке отелей, ранее принадлежавших структуре экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Сумма сделки может составить до $38 млн
Е. Разумный / Ведомости

АФК «Система» ведет переговоры о покупке отелей, находящихся под управлением «Отель сервиса» (до конца 2016 г. – BS Hospitality Management), рассказал консультант, работавший с одним из участников сделки, и подтвердили два источника, близких к разным сторонам переговоров. По их словам, речь идет о гостиницах Hilton Garden Inn Perm (99 номеров), DoubleTree by Hilton Ekaterinburg City Centre (141 номер) и Hilton Garden Inn Kirov (102 номера). Представитель АФК «Система» от комментариев отказался, однако источник, близкий к руководству холдинга, подтвердил, что компания интересовалась этими отелями, но никакого решения не принято.

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