При заключении контракта на благоустройство территории у стадиона нарушен закон – ФАС

При заключении контракта на благоустройство территории у стадиона нарушен закон, решила комиссия ФАС Е. Егоров / Ведомости

Комитет по строительству Петербурга при заключении контракта с «Метростроем» на благоустройство территории у стадиона «Санкт-Петербург» нарушил ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции. Такое решение приняла сегодня комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Петербургу.

Администрация Петербурга 20 декабря 2016 г. без конкурса заключила с «Метростроем», который занимался строительством стадиона, контракт на 952 млн руб. Контракт подписывал заместитель председателя комитета по строительству Александр Шишкин.

В ходе рассмотрения дела предтавитель комитет пояснил, что торги не проводились из-за чрезвычайной ситуации непреодолимой силы. Но комиссия УФАС установила, что контракт предусматривает работы по благоустройству и новому строительству, а не по ликвидации последствий действий непреодолимой силы или чрезвычайных ситуаций, говорит представитель ведомства. Необходимость в этих работах и услугах возникла не одномоментно и стихийного характера не носила, а являлась вполне прогнозируемой, следовательно, у заказчика была возможность контролировать ситуацию и провести конкурентные процедуры вовремя, считают в УФАС.

Жалобу подал директор ФБК Роман Рубанов, сообщил его представитель. Комиссия не допустила его до участия в заседании, предложив остаться на нем слушателем. Доверенность от имени Рубанова оформлена не надлежащим образом, говорит председатель комиссии, Романов подал жалобу как физическое лицо, а не как представитель ФБК, говорит представитель УФАС.

Чиновнику, подписавшему контракт, грозит штраф от 15 000 до 50 000 руб., он будет выписан в течение года. Как правило, шртаф выписывется после обжалования в суде первой инстанции, уточнил представитель УФАС.

В апреле комитет государственного финасового контроля Петербурга уже признал комитет по строительству виновным в нарушении закона о контрактной системе и оштрафовал его на 50 000 руб. А в конце января комиссия УФАС признала, что заключение контракта нарушает норму закона о контрактной системе.