Двум долгостроям в Ленинградской области нашли инвесторов

Setl City может получить проект в Всеволожском районе Е. Егоров / Ведомости

Правительство Ленинградской области нашло инвесторов, которые завершат два долгостроя. По данным пресс-службы региональной администрации, дом на 182 квартиры во Всеволожском районе вместо ЖСК «НовоДевяткино» будет достраивать компания Setl City. Строительство 15-этажного дома с 2008 г. вел ЖСК «НовоДевяткино», однако срок разрешения на строительство истек в 2014 г, а дом не был завершен. При содействии администрации Ленобласти был привлечен новый инвестор - ООО «Фирма "Сигма", который выполнил часть работ, однако с февраля 2017 г. строительство вновь прекратилось.

В Гатчине на бывший объект ЖСК «Взлетстрой» готова выйти строительная компания КВС, утверждает пресс-служба. ООО «ИСК "Жилсоцстрой", начинавшее его строительство, обанкротилось в 2012 г. Подхвативший проект "Взлетстрой" планировал завершить проект в 2015 г., однако сейчас у компании имеется задолженность по арендной плате перед администрацией муниципального образования, а завершение строительства планируется с учетом мер поддержки, сообщает пресс-служба. Новые инвесторы планируют закончить объекты до конца 2017 г. Получить комментарии Setl City и КВС пока не удалось.

В реестре обманутых дольщиков Ленобласти сейчас 815 человек, сообщил вчера на совещании заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин. На совещании обсуждалась судьба самого большого по количеству покупателей долгостроя Ленобласти - жилого комплекса «Силы природы» в Ручьях. Его строительство остановилось из-за отсутствия финансирования. По данным администрации, заключено 2666 договоров паевого взноса и 185 договоров участия в долевом строительстве. Застройщик в начале года сообщал, что в «Силах природы» 3500 квартир и около 2600 дольщиков. 4 мая 2017 г. было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства застройщиков ЖСК «Муринское-1», ООО «Романтика» и ООО «О2 Девелопмент» по фактам хищения денежных средств граждан – участников строительства комплекса (ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество в крупном размере», предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет).

К работе над долгостроем был привлечен новый инвестор - ООО «РР-Сити», которое планирует ввести в эксплуатацию четыре корпуса ЖК до июля 2019 г. Для достройки объекта необходимо 700-800 млн руб., оценивает руководитель проекта по достройке «РР-Сити» Александр Леонов. По его словам, компания не может финансировать строительство в таких объемах из собственных средств.

«Собственник земельного участка - Балтинвестбанк выставил завышенные требования по залогам. Поэтому мы ведем переговоры с другими банками», - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, за последние несколько лет в Ленинградской области при содействии регионального правительства было завершено строительство 13 проблемных многоквартирных домов. Область не может напрямую инвестировать бюджетные средства в достройку коммерческих объектов, однако для повышения интереса новых застройщиков к незавершенным проектам им предлагаются дополнительные земельные участки, помощь с выкупом социальных объектов, право продавать незабронированные квартиры, увеличивать этажность и плотность застройки, говорит Дрозденко. Он поручил депутатам областного законодательного собрания подготовить законопроект, регламентирующий привлечение средств дольщиков для строительства жилых домов в регионе.

По словам губернатора, средства дольщиков будут размещаться на специальных счетах в уполномоченных банках и расходоваться поэтапно. «Предлагаем разбить строительство дома на пять этапов - этап нулевого цикла, фундамента, стен, кровли, отделочные работы. И если у застройщика возникнут проблемы, часть привлеченных средств будут сохранены на спецсчетах. Любой, кто придет достраивать проблемный объект, получит гарантию сохранения части средств, а дольщики будут понимать, на что потрачены деньги», - объяснил Дрозденко.