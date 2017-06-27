Жилая недвижимость

На площадку ЖК «Ванино» вышел новый застройщик

Имущество компании, начинавшей стройку, под арестом

ООО «ЖК Ванино» приступило к завершению строительных работ на 12 домах в одноименном проекте в деревне Низино Ломоносовского района, сообщила пресс-служба правительства Ленбласти. На площадке работает несколько бригад, они занимаются кладкой стен , обустройством стройплощадки и стройгородка. В июле планируется начать фасадные работы.

В данный момент мы налаживаем процесс строительства, заказываем материалы, приводим в порядок стройгородок и стройплощадку, уже производится кладка стен дома 26, в июле планируется начать фасадные работы на домах c 5 по 8, подтвердил гендиректор и владелец ООО «ЖК Ванино» Петр Верцинский.

Строительство ЖК «Ванино» начало ООО «Тареал», которой принадлежит земля под комплексом. В июне 2016 г. работы прекратились, До этого компания заключила с гражданами 171 договор долевого участия. По данным администрации Ленобласти, в реестр пострадавших участников долевого строительства включено 35 человек. Проблема ЖК связана с отсутствием финансирования из-за наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковском счете компании, сообщает администрация. Учредитель и держатель 65% долей ООО «Тареал» принадлежит зарегистрированным в Эстонии АО «Тасмо Эригрупи» (65%) и ООО «Илуми Гроуп» (35%).

Дольщица Татьяна Морозова подтверждает возобновление работ на стройплощадке. «Действительно восемь рабочих кладут кирпичи на фундамент одного из домов, в котором меньше всего проданных квартир. Остальные дома распроданы на 100%, но строительные работы в них почему-то не ведутся», - рассказывает она. По ее словам, 24 июня состоялось собрание, на котором дольщикам предложили переподписать договоры с ООО «ЖК Ванино» вместо ООО «Тареал». «Пока документы к подписанию нам не предоставляли. Мы просим обеспечить гарантии, что комплекс будет достроен в обещанный срок».

По словам Верцинского, «ЖК Ванино» ведет работу от имени прежнего застройщика, поскольку у «Тареал» есть разрешение на строительство и участок стройки находится у нее в собственности, а имущество «Тареала» арестовано.

«Идет подписание соглашений с дольщиками жилого комплекса о смене застройщика», — передает пресс-служба слова заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила Москвина. Ключи от квартир дольщики начнут получать в 2018 г., обещает чиновник.

Ключи обещали выдать в декабре 2014 г., вспоминает Морозова. Она говорит, что в 2013 г. купила двухкомнатную квартиру площадью 64 кв. м. в строящейся второй очереди ЖК Ванино, для этого ей пришлось продать свою квартиру в центре города. «Сейчас я снимаю квартиру в уже введенной 1 очереди ЖК и из окна наблюдаю, как идет стройка моего дома. Он почти введен, осталось сделать внутреннюю отделку и проложить коммуникацию», - рассказывает она. По ее оценке, большинство дольщиков приобретали квартиры в ипотеку

Всего не достроены 12 домов, по договору ООО «ЖК Ванино» с правительством шесть домов планируется сдать в декабре 2018 г. и еще шесть - в декабре 2019 г., уточнил Верцинский. «Если дольщики пойдут навстречу, мы сможем завершить эти работы и раньше», - говорит он. Строительство ведется полностью на инвестиционные средства, инвестиции на первом этапе составят 800 млн руб., добавил он.

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