Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Кольцо для Ginza
Ginza Project может взять в управление курорт «Золотое кольцо» ВЭБа
Это будет первый крупный проект ресторанного холдинга в России
- Антон Филатов
- / Ведомости
У ресторанного холдинга Ginza Project уже есть несколько гостиничных проектов в Петербурге и Тбилиси евгений разумный
Евгений Разумный / Ведомости
Ginza Project может стать управляющей компанией курорта «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском, рассказал человек, работавший с проектом. Гендиректор Ginza Project Алексей Волков подтвердил факт таких переговоров. Но окончательное решение по данному вопросу не принято, подчеркнул он. О переговорах также знает Петр Шура, бывший владелец «Золотого кольца». Сейчас его компания Posh планирует на 400 га рядом с «Золотым кольцом» построить коттеджный поселок с инфраструктурой общего пользования. ВЭБ ведет переговоры сразу с несколькими компаниями об управлении «Золотым кольцом», уточнил человек, близкий к госбанку, не назвав конкретных имен. Представитель ВЭБа на запрос не ответил.
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