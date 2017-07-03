Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Кольцо для Ginza

Ginza Project может взять в управление курорт «Золотое кольцо» ВЭБа

Это будет первый крупный проект ресторанного холдинга в России

Ginza Project может стать управляющей компанией курорта «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском, рассказал человек, работавший с проектом. Гендиректор Ginza Project Алексей Волков подтвердил факт таких переговоров. Но окончательное решение по данному вопросу не принято, подчеркнул он. О переговорах также знает Петр Шура, бывший владелец «Золотого кольца». Сейчас его компания Posh планирует на 400 га рядом с «Золотым кольцом» построить коттеджный поселок с инфраструктурой общего пользования. ВЭБ ведет переговоры сразу с несколькими компаниями об управлении «Золотым кольцом», уточнил человек, близкий к госбанку, не назвав конкретных имен. Представитель ВЭБа на запрос не ответил.

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