Ginza Project может взять в управление курорт «Золотое кольцо» ВЭБа

У ресторанного холдинга Ginza Project уже есть несколько гостиничных проектов в Петербурге и Тбилиси евгений разумный Евгений Разумный / Ведомости

Ginza Project может стать управляющей компанией курорта «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском, рассказал человек, работавший с проектом. Гендиректор Ginza Project Алексей Волков подтвердил факт таких переговоров. Но окончательное решение по данному вопросу не принято, подчеркнул он. О переговорах также знает Петр Шура, бывший владелец «Золотого кольца». Сейчас его компания Posh планирует на 400 га рядом с «Золотым кольцом» построить коттеджный поселок с инфраструктурой общего пользования. ВЭБ ведет переговоры сразу с несколькими компаниями об управлении «Золотым кольцом», уточнил человек, близкий к госбанку, не назвав конкретных имен. Представитель ВЭБа на запрос не ответил.