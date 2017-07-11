Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Aloft подступает к Москве

В Москве может появиться первая гостиница Aloft

ВЭБ ведет переговоры с Marriott International о передаче ей в управление отелей в комплексе на Ленинградском проспекте

Структура Внешэкономбанка (ВЭБ) – «ВЭБ капитал» ведет переговоры с крупнейшим в мире гостиничным оператором Marriott International об управлении отелями, запланированными в проекте многофункционального комплекса (МФК) на территории второго московского часового завода «Слава» на Ленинградском проспекте. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с проектом; информацию подтвердил один из партнеров банка. Правда, из-за постоянной смены концепции комплекса договоренности между сторонами не окончательны, отметил он. Гостиничный оператор Starwood Hotel & Resorts проводил заключение по операционным затратам на гостиничный комплекс проекта, сказано в отчете завода «Слава» за 2016 г. Осенью прошлого года Marriott International приобрела Starwood Hotel & Resorts за $13,6 млрд.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике