В Москве может появиться первая гостиница Aloft

ВЭБ ведет переговоры с Marriott International о передаче ей в управление отелей в комплексе на Ленинградском проспекте

Статья опубликована в № 4360 от 11.07.2017 под заголовком: Aloft подступает к Москве

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На территории завода «Слава» планируется построить почти 480 000 кв. м недвижимости Максим Стулов / Ведомости

Структура Внешэкономбанка (ВЭБ) – «ВЭБ капитал» ведет переговоры с крупнейшим в мире гостиничным оператором Marriott International об управлении отелями, запланированными в проекте многофункционального комплекса (МФК) на территории второго московского часового завода «Слава» на Ленинградском проспекте. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с проектом; информацию подтвердил один из партнеров банка. Правда, из-за постоянной смены концепции комплекса договоренности между сторонами не окончательны, отметил он. Гостиничный оператор Starwood Hotel & Resorts проводил заключение по операционным затратам на гостиничный комплекс проекта, сказано в отчете завода «Слава» за 2016 г. Осенью прошлого года Marriott International приобрела Starwood Hotel & Resorts за $13,6 млрд.