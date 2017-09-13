Отменен конкурс на строительство корпусов для медицинского центра за 6,8 млрд рублей

Статья опубликована в № 4406 от 13.09.2017 под заголовком: Диагноз для конкурса

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Институт, входящий в состав медицинского центра имени Алмазова, пока находится в центре Петербурга Евгений Егоров / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» аннулировать конкурс на право заключения контракта по строительству нейрохирургического комплекса. Подача заявок на конкурс с ограниченным участием началась 6 сентября 2017 г. и должна была завершиться 21 сентября, говорится на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 6,77 млрд руб.

По условиям конкурса на первом этапе на 6 га на Заповедной улице необходимо построить лечебно-диагностический корпус на 150 нейрохирургических коек и вспомогательные объекты. Во второй этап входит лечебно-реабилитационный комплекс на 180 коек, патолого-анатомический корпус, паркинг, КПП и дизельно-генераторная станция.

Жалоба на эту закупку поступила в ФАС в конце августа. Заказчик выбрал неверный способ определения поставщика – должен был выбрать электронный аукцион, а не конкурс с ограниченным участием, объяснил автор жалобы Александр Кулаков, активист Общероссийского народного фронта. Заказчик объединил в один объект закупки выполнение строительных работ и поставку оборудования, мебели и инвентаря, это ограничивает количество участников закупки, говорится в жалобе.

На что жалуемся По жалобам Кулакова ФАС потребовала в этом году отменить три тендера «Ленэнерго» на сумму до 3 млрд руб., в мае 2016 г. – конкурсы на реконструкцию Варшавского шоссе на территории новой Москвы максимальной стоимостью 7,4 млрд руб. и на участок хорды от Щелковского до Открытого шоссе (12,4 млрд руб.) Активист пожаловался на избыточные требования, которые «Газпром» предъявлял к участникам закупки стоимостью 11,8 млрд руб., но концерн через суд отменил решение ФАС.

Шестого сентября комиссия ФАС признала жалобу обоснованной и предписала заказчику аннулировать определение поставщика, за пять рабочих дней вернуть претендентам на участие в конкурсе денежное обеспечение. Предписание должно быть исполнено до 20 сентября 2017 г.

В пресс-службе медицинского центра имени Алмазова от комментариев отказались.

Аннулирование закупки и последующее пристальное внимание ФАС предоставляет строительным компаниям шанс принять участие в процедуре в следующий раз, говорит партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус. Ситуация, когда заказчики искусственно ограничивают количество участников закупки, уже стала обыденной, добавляет он.

Кулаков сообщил «Ведомостям», что проверяет все госзакупки свыше 1 млрд руб. на территории РФ, за три года он подал около 300 обращений в ФАС, по его обращениям были аннулированы закупочные процедуры на 300 млрд руб. (см. врез) «Проверками госзакупок я занимаюсь в свободное от работы время. Мой интерес в том, чтобы сэкономить бюджетные средства», – сказал активист. Официальное место своей работы он не назвал, заметив, что она связана с закупками.

Такая активность дает политические очки, известность, возможность для быстрого карьерного продвижения, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Денис Качкин. «Если человек занимается юридической практикой, это может быть способом привлечения клиентов. Приходят на ум и истории, связанные с шантажом. Вариант искренней борьбы за справедливость не исключен», – рассуждает он.