Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4406 от 13.09.2017 под заголовком: Диагноз для конкурса

Отменен конкурс на строительство корпусов для медицинского центра за 6,8 млрд рублей

Жалобу подал активист Общероссийского народного фронта

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» аннулировать конкурс на право заключения контракта по строительству нейрохирургического комплекса. Подача заявок на конкурс с ограниченным участием началась 6 сентября 2017 г. и должна была завершиться 21 сентября, говорится на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 6,77 млрд руб.

По условиям конкурса на первом этапе на 6 га на Заповедной улице необходимо построить лечебно-диагностический корпус на 150 нейрохирургических коек и вспомогательные объекты. Во второй этап входит лечебно-реабилитационный комплекс на 180 коек, патолого-анатомический корпус, паркинг, КПП и дизельно-генераторная станция.

Жалоба на эту закупку поступила в ФАС в конце августа. Заказчик выбрал неверный способ определения поставщика – должен был выбрать электронный аукцион, а не конкурс с ограниченным участием, объяснил автор жалобы Александр Кулаков, активист Общероссийского народного фронта. Заказчик объединил в один объект закупки выполнение строительных работ и поставку оборудования, мебели и инвентаря, это ограничивает количество участников закупки, говорится в жалобе.

На что жалуемся

По жалобам Кулакова ФАС потребовала в этом году отменить три тендера «Ленэнерго» на сумму до 3 млрд руб., в мае 2016 г. – конкурсы на реконструкцию Варшавского шоссе на территории новой Москвы максимальной стоимостью 7,4 млрд руб. и на участок хорды от Щелковского до Открытого шоссе (12,4 млрд руб.) Активист пожаловался на избыточные требования, которые «Газпром» предъявлял к участникам закупки стоимостью 11,8 млрд руб., но концерн через суд отменил решение ФАС.

Шестого сентября комиссия ФАС признала жалобу обоснованной и предписала заказчику аннулировать определение поставщика, за пять рабочих дней вернуть претендентам на участие в конкурсе денежное обеспечение. Предписание должно быть исполнено до 20 сентября 2017 г.

В пресс-службе медицинского центра имени Алмазова от комментариев отказались.

Аннулирование закупки и последующее пристальное внимание ФАС предоставляет строительным компаниям шанс принять участие в процедуре в следующий раз, говорит партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус. Ситуация, когда заказчики искусственно ограничивают количество участников закупки, уже стала обыденной, добавляет он.

Кулаков сообщил «Ведомостям», что проверяет все госзакупки свыше 1 млрд руб. на территории РФ, за три года он подал около 300 обращений в ФАС, по его обращениям были аннулированы закупочные процедуры на 300 млрд руб. (см. врез) «Проверками госзакупок я занимаюсь в свободное от работы время. Мой интерес в том, чтобы сэкономить бюджетные средства», – сказал активист. Официальное место своей работы он не назвал, заметив, что она связана с закупками.

Такая активность дает политические очки, известность, возможность для быстрого карьерного продвижения, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Денис Качкин. «Если человек занимается юридической практикой, это может быть способом привлечения клиентов. Приходят на ум и истории, связанные с шантажом. Вариант искренней борьбы за справедливость не исключен», – рассуждает он.

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