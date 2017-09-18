MR Group с партнером хотят построить апарт-комплекс рядом с Патриаршими прудами

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Возведение здания может нанести существенный ущерб архитектурному памятнику международного масштаба Wikimedia

Девелопер MR Group хочет реанимировать проект строительства апарт-комплекса на территории памятника архитектуры дома Тарасова на ул. Спиридоновка, рассказали «Ведомостям» член инициативной группы жителей, выступающих против проекта, и девелопер, работающий в этом районе.

Как следует из распоряжения правительства Москвы от 2007 г., Институт Африки Российской академии наук (он расположен в доме Тарасова. – «Ведомости») заключил договор с фирмой ООО «Корпорация недвижимость XXI век» о реконструкции учебных корпусов института и строительстве на свободном участке апарт-отеля на 5526 кв. м. Владельцем фирмы на тот момент была структура MR Group. На 13 сентября согласно выписке из ЕГРЮЛ половина компании принадлежит Тимуру Гутнову. Последний – родственник совладельца корпорации ТЭН Руслана Гутнова, знают два консультанта, работавших с ней. Будет ли корпорация ТЭН участвовать в строительстве проекта или это личная инвестиция Тимура Гутнова, узнать не удалось: запрос в саму компанию остался без ответа, а представитель MR Group от комментариев отказался. Связаться с Тимуром Гутновым не удалось.

Дом с историей Усадьба на Спиридоновке построена в 1909–1912 гг. архитектором Иваном Жолтовским по заказу совладельца «Товарищества мануфактур братьев Тарасовых» Гавриила Тарасова. Объект сделан в стиле итальянского Ренессанса и относится к памятникам архитектуры и культурного наследия. После смерти Тарасова усадьбу в разные годы занимали Верховный суд СССР, посольства Германии и Польши. С 1979 г. там расположен Институт Африки РАН.

Реализация комплекса на территории усадьбы Тарасова признана нецелесообразной как городской комиссией по вопросам градостроительства и застройки правительства Москвы в 2009 г., так и рабочей группой градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) в 2013 г., следует из обращения инициативной группы жителей, с которым ознакомились «Ведомости». Возведение здания может нанести существенный ущерб архитектурному памятнику международного масштаба, отмечается там же. Однако, по данным инициативной группы, проект застройки территории вновь вынесен на рассмотрение рабочей группы ГЗК. Чиновник в правительстве Москвы информацию подтвердил. Но пока окончательного решения ГЗК по этому вопросу нет, уточнил он. Тем не менее инициативная группа обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру с требованием не допустить строительства на территории дома. Представитель Генпрокуратуры подтвердил получение заявления. У Института Африки РАН нет официальной информации о внесении на рассмотрение рабочей группы ГЗК проекта апарт-отеля, сообщил заместитель директора по общим вопросам института Борис Иванов.

Если MR Group и Гутнову удастся согласовать проект, то инвестиции в него, по подсчетам партнера Colliers International Владимира Сергунина, могут составить 800–900 млн руб. Учитывая месторасположение комплекса, по его словам, это будет объект в сегменте элитного жилья. В этом районе стоимость 1 кв. м составляет 0,75–1 млн руб., добавляет Сергунин.

MR Group, владельцы которой Роман Тимохин и Виктор Лабуздко, – один из крупнейших девелоперов в Московском регионе: ее портфель – около 5 млн кв. м. Среди проектов компании – многофункциональные жилые комплексы «Фили град» и «Савеловский сити», индустриальный парк «Ступино квадрат». В 2015 г. компания подписала соглашение с Сoalco Василия Анисимова на управление ее проектами (около 1 млн кв. м в Москве и Подмосковье). Комплекс на Спиридоновке, судя по всему, первый ее собственный проект в элитном сегменте. Правда, в качестве fee-девелопера она участвует в строительстве апарт-комплекса Coalco рядом с метро «Красные Ворота».

Корпорация ТЭН за всю свою историю возвела 1,1 млн кв. м, сказано на ее сайте. Среди ее проектов – торговые центры «Облака», «Лефортово», «Город», ледовый дворец «Парк легенд». Кроме Гутнова компанией владеют Андрей Гаврилов, Дмитрий Альтшуль и Дмитрий Судьин. В этом году компания заняла 26-е место в рейтинге крупнейших рантье России журнала Forbes с годовым доходом от аренды $65 млн.