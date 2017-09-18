ЛСР начинает намывать территорию на Васильевском острове

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Компания планирует построить на новых землях 500 000 кв. м жилья Е. Егоров / Ведомости

Группа ЛСР инвестирует в намывные территории Васильевского острова 40 млрд руб. за 10 лет, сообщил первый заместитель гендиректора компании Евгений Яцышин. По его словам, в эту сумму входит и цена 34 га, которые компания купила на намыве. Всего компания планирует освоить 89 га. «Мы инвестируем собственные и заемные средства. Рассчитываем на среднюю рентабельность 20-25%», - сказал Яцышин. Он добавил, что компания оценивает затраты на строительство квартир и сопутствующей инфраструктуры на намыве в 80 000 руб. за кв. м жилья.

Сегодня компания приступила к намыву территории. «Группа ЛСР – производитель и поставщик морского песка, но мы впервые занялись созданием территории для себя», - рассказывает гендиректор по строительным материалам «Группы ЛСР» Василий Кострица. По его подсчетам, для выполнения работ потребуется 3,5 млн кубометров песка и 150 000 кубометров щебня – для формирования дамбы. Компания планирует построить там пешеходную набережную с бульваром.

В работы по стабилизации территории будет инвестировано 3-4 млрд руб. на первом этапе, подсчитал Яцышин. По его словам, отдельные сметы будут составлены для создания и благоустройства набережной, мест для пляжного отдыха.

ЛСР купила 34 га в южной части намыва в июле 2017 г., тогда гендиректор Colliers в Петербурге Андрей Косарев оценивал сумму сделки в 7-8 млрд руб. Компания приобрела права на реализацию проекта у ООО «Десна капитал» (дочерняя компания турецкой Ренейссанс констракшн») и АО «Терра нова», которые вместе реализовывали инвестпроект в этой части острова.

На 34 га ЛСР построит около 500 000 кв. м жилья комфорт-класса и 30 000 кв. м встроенных помещений с социальной инфраструктурой. Строительство и продажи начнутся в 2019 г. Первая очередь будет включать примерно 170 000 кв. м. Сейчас идет стадия рабочего проектирования, дома, скорее всего, будут выполнены в скандинавском стиле, две трети из них будут иметь вид на воду, сообщил Яцышин. По его словам, генеральным проектировщиком проекта стала «Студия 44» Никиты Явейна. Разрешенная высота строительства – от 47 до 57 м. Площадь квартир составит от 40 до 120 кв. м, студий и однокомнатных квартир в домах не будет. Стоимость жилья первой очереди превысит 100 000 руб. за кв. м.

В июне Glorax Development сообщал о планах вложить в строительство 450 000 кв. м жилья на намыве 30 млрд руб. Проект Golden City рассчитан до 2024 г.

«Терра нова» реализует проект по намыву и освоению 476,9 га на Васильевском острове с 2006 г. Компания сама не ведет строительство на намытых территориях, она продает землю другим застройщикам. В их числе, по данным комитета по строительству, ООО «Вымпел» (ГК Seven Suns Development), ООО «Морская строительная компания» и ООО «Северная Двина» (ГК «Лидер групп»), ООО «Десна капитал», ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (реализует проект совместно с московской Glorax Development).

Летом комитет по строительству Петербурга заявил, что намыв территорий идет слишком медленно, не строится достаточно инженерной инфраструктуры. Юридически у комитета претензий к инвестору нет, но чиновники предупреждали потенциальных участников долевого строительства о рисках приобретения жилья на намыве.