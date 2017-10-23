Morgan Stanley может отказаться от покупки второго комплекса «Метрополиса»
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Казахстанская Capital Part-ners может отказаться от продажи второй очереди торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Метрополис» (65 800 кв. м) фонду Morgan Stanley, рассказал источник, близкий к одной из сторон переговоров, и подтвердили два консультанта, работавших с компаниями. Они напоминают: Morgan Stanley Real Estate Investing приобрел у Capital Partners торгово-развлекательную часть первого комплекса «Метрополис» (205 000 кв. м) в 2013 г. У фонда, по словам собеседников «Ведомостей», был также опцион на покупку второй очереди проекта после окончания строительства и заполнения ее арендаторами.
Стороны договорились закрыть сделку до конца 2017 г., ситуация на рынке недвижимости в России за четыре года сильно изменилась – старые условия Capital Partners категорически не устраивают, знает человек, близкий к одной из сторон переговоров. Сумма сделки рассчитывалась исходя из чистого операционного дохода, объясняют консультанты, работавшие с обеими компаниями: из-за кризиса и девальвации рубля этот показатель сильно упал, а значит, Capital Partners рискует получить второй «Метрополис» по цене сильно ниже рыночной.
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